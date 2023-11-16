Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü veYeniceİlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışma sonucunda F.Ç. ve E.T. yakalandı. Yapılan operasyonda, 40,08 gram bonzai maddesi, 1 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Karabük Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

title