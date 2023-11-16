Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Karabük'te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü veYeniceİlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışma sonucunda F.Ç. ve E.T. yakalandı. Yapılan operasyonda, 40,08 gram bonzai maddesi, 1 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK