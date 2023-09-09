Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.