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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi

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Karabük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 84 adet sentetik ecza hapı, 5,1 gram bonzai ve 1,25 gram uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte yapılan operasyonda iki şahıs üzerinde 84 adet Sentetik Ecza hap, 5,1 gram Bonzai ile 1,25 gram uyuşturucu madde emdirildiği değerlendirilen kağıt ele geçirilmiştir. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şahıs ifadelerinin ardından sevk edildiği savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Karabük Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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