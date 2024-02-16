Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Yakalandı

Karabük'te uyuşturucuya karşı son 15 günde yürütülen operasyonlarda 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde saha çalışmalarını yürütüyor.

31 Ocak-15 Şubat tarihleri arası yürütülen planlı operasyonlar neticesinde toplam 8 şahıs yakalanırken 356 adet uyuşturucu hap, 1,32 gram esrar, pompalı tüfek ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. - KARABÜK