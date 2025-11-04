Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Y., B.Ö. ve B.Ç. isimli şahısların yapılan üst aramasında 250,61 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İkinci operasyonda S.A.F. ve Ş.N. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 8,14 gram kokain ele geçirildi. S.A.F. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak", Ş.N. hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Ş.N., çıkarıldığı adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK