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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Serbest Bırakıldı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Serbest Bırakıldı
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şahsın üzerinde, aracında ve evinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlılar, adliyeye sevk edilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karabük'te 2 şahsın üzerinde, aracında ve evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığıekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada,15 adet çeşitli ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt ve 8,90 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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