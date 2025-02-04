Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Serbest Bırakıldı

Karabük'te 2 şahsın üzerinde, aracında ve evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığıekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada,15 adet çeşitli ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt ve 8,90 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK