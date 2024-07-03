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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

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Karabük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda esrar, uyuşturucu hap ve bonzai ele geçirildi.

Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Safranbolu ve merkezde düzenlenen operasyonlarda B.O. ve O.E. gözaltına alınırken 5.89 gram esrar, 14 adet uyuşturucu hap, daralı ağırlığı 0,87 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Karabük Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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