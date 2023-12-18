Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 168 adet sentetik ecza hap, 4 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi aldı. Merkez organize sanayi bölgesinde durdurulan araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada, 168 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Cumayanı köyünde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu bilgisi aldıkları bir şahsın üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramada ise 13 adet sentetik ecza hap, 4 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.

İki şüpheli gözaltına alındı. - KARABÜK