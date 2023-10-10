Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, M.K. ve T.S. isimli şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında operasyon düzenledi.

Yeşilköy köyü orman yolu üzerinde M.K. (31) ile T.S'nin (26) aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 8 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 16 sentetik hap ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.