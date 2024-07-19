Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Yürütülen saha faaliyetleri ve istihbarı faaliyetler sonucu merkezde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 114,78 gram uyuşturucu madde ile 58 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken M.H.F., D.Y., S.Y. B.Y., M.M.O. ve I.H.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3 şahıs adli kontrolle, 2'si de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KARABÜK