Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4,81 gram esrar ve 2 bin 125 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyettik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.