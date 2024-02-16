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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

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Karabük'te son 15 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden biri tutuklandı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu hap, esrar, pompalı tüfek ve fişek ele geçirildi.

Karabük'te uyuşturucuya karşı son 15 günde yürütülen operasyonlarda yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde saha çalışmalarını yürütüyor.

31 Ocak-15 Şubat tarihleri arası yürütülen planlı operasyonlar neticesinde toplam 8 şahıs yakalanırken 356 adet uyuşturucu hap, 1,32 gram esrar, pompalı tüfek ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüphelilerden M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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