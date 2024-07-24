Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kök kenevir bitkisi, 1,9 gram esrar ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 10 kök kenevir bitkisi, 1,9 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK