Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Serbest Bırakılan Şüphelilerden Birinin Yakını Polise Teşekkür Etti

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şüphelilerden birinin yakını ise, polise "Elinize sağlık" diyerek teşekkür etti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu durumundan şüphelenilen E.K ve E.P isimli şahısların üst aramalarında peçeteye emdirilmiş daralı ağırlığı 26,98 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerden birinin yakını polise "Elinize sağlık" diyerek teşekkür etti. - KARABÜK