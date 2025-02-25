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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı
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Karabük'te, uyuşturucu madde ile yakalanan İ.K. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik uygulama yaptı ve şüpheli şahıs üzerinde 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik merkezde uygulama yaptı. Durumundan şüphelenilen İ.K. isimli şahsı durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında 250 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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