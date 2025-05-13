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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan operasyonda bir şahsın üzerindeki ve ikametindeki aramada 2,14 gr metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan adli aramada 5 parça halinde 2,14 gr metamfetamin ile 2 adet telefonu incelenmek üzere el konuldu.

Jandarma ekiplerince ifadesi alınan şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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