Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 145,135 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Dört şahıs gözaltına alındı.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il merkezi ve Safranbolu ilçesinde icra edilen 3 ayrı faaliyette, 4 şahsın ikametinde, bulunduğu araçta ve üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 145,135 gram sentetik kannabinoid, peçeteye emdirilmiş 10 adet amfetamin, 4,34 gram metamfetamin, 4,31 gram amfetamin, 1 adet içime hazır bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu emdirilmiş peçeteleri kesmekte kullanılan 1 adet makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

