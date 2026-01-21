Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il merkezi ve Safranbolu ilçesinde icra edilen 3 ayrı faaliyette, 4 şahsın ikametinde, bulunduğu araçta ve üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 145,135 gram sentetik kannabinoid, peçeteye emdirilmiş 10 adet amfetamin, 4,34 gram metamfetamin, 4,31 gram amfetamin, 1 adet içime hazır bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu emdirilmiş peçeteleri kesmekte kullanılan 1 adet makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK