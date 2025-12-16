Karabük'te 70 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
Karabük'te düzenlenen operasyonlarda 4 kişinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda sentetik ecza hapları ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezi ve Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 4 şahsın üzerinde, aracında, ikametinde yapılan aramalarda; 70 adet sentetik ecza hap, 8,3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 12 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
