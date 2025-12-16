Haberler

Karabük'te 70 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Karabük'te düzenlenen operasyonlarda 4 kişinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda sentetik ecza hapları ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Karabük'te düzenlenen operasyonda sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezi ve Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 4 şahsın üzerinde, aracında, ikametinde yapılan aramalarda; 70 adet sentetik ecza hap, 8,3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 12 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

