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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.B. isimli şahıs, üzerinde 44.32 gram uyuşturucu madde ile yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulamalarda M.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 44.32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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