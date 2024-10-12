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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Karabük'te yapılan operasyon sonucunda uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğerine adli kontrol uygulandı.

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucunda durumundan şüphelenilen T.T. ve Y.K.S. isimli şahısları durdurdu. Şahısların üst aramasında daralı ağırlığı 20.68 gram metamfetamin, daralı ağırlığı 5.28 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden T.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kalırken, Y.K.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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