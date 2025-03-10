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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İl merkezinde düzenlenen operasyonda S.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin ikameti, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda daralı ağırlığı 0.50 gram bonzai, net ağırlığı 21.13 gram peçeteye emdirilmiş vaziyette 5 parça bonzai, birer adet cam aparat, rulo peçete, şişe saf su, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, muşta, 3'er adet aseton, tabanca fişeği ve 10 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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