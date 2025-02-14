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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli M.D. üzerinde yapılan aramada 271 adet ekstazi hap ele geçirildi. Zanlı, uyuşturucu madde temini ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin" önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu il merkezinde operasyon düzenlendi. Durumundan şüphelenilen M.D'nın yapılan üst aramasında 271 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ticareti ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Zanlının emniyetteki ifadesi devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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