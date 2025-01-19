Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde icra edilen faaliyette 8 şahsın üzerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramada, sentetik ecza hap ve 13 bin 750 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 kişi ifadelerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK