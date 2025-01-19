Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 13 bin 750 TL nakit para ele geçirildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde icra edilen faaliyette 8 şahsın üzerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramada, sentetik ecza hap ve 13 bin 750 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 kişi ifadelerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK