Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde 19-23 Ocak tarihlerinde düzenlenen 3 farklı operasyonda 6 kişi yakalandı. Şahısların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramada 103.15 gram uyuşturucu madde, 50 adet sentetik hap, 3.3 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK