Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan Özel'e 'bilirkişi raporu' tepkisi: Korsan metni rapor diye paylaştı

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 103.15 gram uyuşturucu madde, 50 adet sentetik hap ve 3.3 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde 19-23 Ocak tarihlerinde düzenlenen 3 farklı operasyonda 6 kişi yakalandı. Şahısların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramada 103.15 gram uyuşturucu madde, 50 adet sentetik hap, 3.3 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dervişoğlu ölüm tehdidinde bulunanları açıkladı
img

Londra'nın iki katından daha büyük! Adaya çarpma riski var
img

İhale açıldı! Merkez Bankası'ndan 20 yıl sonra bir ilk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gündemi değerlendiriyor

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gündemi değerlendiriyor
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
Eski Fifth Harmony üyesi Camila Cabello, boş tribünlere konser verdi

Boş tribünlere konser verdi!
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.