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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
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Karabük'te jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 168 adet sentetik ecza hap ve çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde yaptıkları çalışmada 5 şüphelinin bulunduğu araç ile üst aramalarında 168 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu hap ve 2 ecstacsy uyuşturucu hap ele geçirdi. Şahıslar gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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