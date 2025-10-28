Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltında
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde bulunduran 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda metamfetamin, esrar ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde yapılan operasyonda, 5 şahsın üzerinde ve 2 şahsın ikametinde adli arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda 61,4 gram metamfetamin maddesi, 80,5 gram esrar, 34,8 gram sentetik kannabinoid, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, 3 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa