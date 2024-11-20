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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 426 Hap ve 12 Bin TL Ele Geçirildi

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 426 Hap ve 12 Bin TL Ele Geçirildi
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Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli bir kişinin üzerinde 426 adet sentetik ecza hapı ve 12 bin 170 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 426 adet uyuşturucu hap ile 12 bin 170 TL ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez'de icra edilen faaliyette durumundan şüphelenilen 1 kişiyi durdurdu. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan adli aramada, 426 adet sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği düşünülen 12 bin 170 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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