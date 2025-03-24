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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde 21-22 Mart tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 7 adet sentetik ecza hap, 43,51 gram sıvı uyuşturucu sentetik kannabinoid, 1,05 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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