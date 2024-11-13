Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, araçlarında yapılan aramada 57,09 gram metamfetamin ele geçirdi.

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan uygulamada il merkezinde durumundan şüphelenilen bir araç ekiplerce durduruldu. S.Y., F.K., H.Y. ve E.Y. isimli şahısların üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada daralı ağırlığı 57,09 gram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturması genişliyor

 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ece Bağcı Sezen kimdir? Ece Bağcı Sezen kaç yaşında, nereli? Ece Bağcı Sezen hayatı ve biyografisi! Kaan Miraç Sezen kimdir? Kaan Miraç Sezen kaç yaşında, nereli? Kaan Miraç Sezen hayatı ve biyografisi! Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli? Hazal Subaşı hayatı ve biyografisi! Sahipsizler Azize kim? Sahipsizler Fidan kim? Sahipsizler Cemo kim? Sahipsizler karakterleri kim? Sahipsizler dizisi nerede çekiliyor? Sahipsizler dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı kim? Sahipsizler oyuncuları kim? Sahipsizler konusu ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.