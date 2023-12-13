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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Karabük'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 53,83 gram uyuşturucu madde, 18 adet uyuşturucu hap ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

İl merkezinde faaliyetleri tespit edilen S.A, K.T, ve L.A isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 53,83 gram uyuşturucu madde, 18 adet uyuşturucu hap ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden araç sürücüsü olan S.A. hakkında uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 20 binn 970 lira para cezası kesildi.

Yenice ilçesinde de İlçe Emniyet Amirliği görevlilerinin uygulama faaliyeti sırasında, uygulama noktasından kaçmaya çalışan araç sürücüsü H.A isimli şahıs ekiplerce yakalandı.

Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu aparatı olan şişe ele geçirildi.

Sürücü H.A.'nın ehliyetine 1 yıl önce uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmasından dolayı 5 yıllığına el konulduğu öğrenildi.

Ayrıca şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 31 bin 146 TL para cezası uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Karabük Yenice Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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