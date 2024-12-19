Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şahıs Gözaltına Alındı
Karabük'te jandarma, 4 kişiyi uyuşturucu kullanma aparatı ve sentetik ecza haplarıyla yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edilirken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Karabük'te 4 şahısta 20 adet ecza hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde icra ettikleri faaliyette 4 şahsın üzerinde, eşyalarında ve bulundukları araçta yaptıkları aramada 20 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK