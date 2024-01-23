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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Karabük'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, 118 adet sentetik uyuşturucu hap, 2,2 gram kubar esrar, 24 adet akıllı saat, 24 adet kablosuz kulaklık, 15 adet power bank, 4 adet parfüm ve 15 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Karabük'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde yapılan operasyonda 4 şahsın ikametgahlarında ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 118 adet sentetik uyuşturucu hap, 2,2 gram kubar esrar, 24 adet akıllı saat, 24 adet kablosuz kulaklık, 15 adet power bank, 4 adet parfüm ve 15 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Karabük Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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