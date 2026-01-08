Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve Safranbolu ilçesinde icra edilen 2 ayrı faaliyette, 4 şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1,6 gram bonzai, 7,84 gram metamfetamin, 13,18 gram amfetamin hammaddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK