Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Şüphelilere ait 3 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 1,25 gram metamfetamin, 1,63 gram kenevir tohumu ve 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelilere ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundurmak ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan toplam 60 bin 812 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK