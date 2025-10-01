Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Güncelleme:
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait 3 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 1,25 gram metamfetamin, 1,63 gram kenevir tohumu ve 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilere ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundurmak ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan toplam 60 bin 812 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
