Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Karabük ve Safranbolu ilçesinde 4 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde icra edilen üç farklı çalışmada 4 şahsın üzerinde ve aracında yapılan 2,57 gram metamfetamin, 32 adet sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

4 kişi gözaltına alındı. - KARABÜK