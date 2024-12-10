Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Karabük ve Safranbolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler, 2,57 gram metamfetamin, 32 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.
Karabük ve Safranbolu ilçesinde 4 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde icra edilen üç farklı çalışmada 4 şahsın üzerinde ve aracında yapılan 2,57 gram metamfetamin, 32 adet sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
4 kişi gözaltına alındı. - KARABÜK