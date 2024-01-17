Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 36 Hap Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından iki farklı ikamette yapılan aramada 36 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Cumayanı Köyünde 2 şahsın ikametlerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği ile yapılan aramada 36 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK