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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 36 Hap Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

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Karabük'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından iki farklı ikamette yapılan aramada 36 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Cumayanı Köyünde 2 şahsın ikametlerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği ile yapılan aramada 36 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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