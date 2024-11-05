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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12,78 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Karabük'te 12,78 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ile mücadele etmeye devam ediyor.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu 3-4 Kasım tarihlerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 12,78 gram uyuşturucu madde ile yakalanan A.F., D.T. ve H.T. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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