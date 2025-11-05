Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, metamfetamin ve kokain ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 29 Ekim-4 Kasım 2025 tarihleri arasında iki farklı operasyon gerçekleştirdi.

29 Ekim'de kent merkezinde durumlarından şüphelenilen E.Y, B.Ö. ve B.Ç.'nin üzerlerinde yapılan aramada 250,61 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK 188) suçundan işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

30 Ekim'de durumlarından şüphelenilen S.A.F. ve Ş.N.'nin üzerlerinde yapılan aramada 8,14 gram kokain bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A.F. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" (TCK 191), Ş.N. hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK 188) suçlarından işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen Ş.N., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK