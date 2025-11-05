Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında metamfetamin ve kokain ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, metamfetamin ve kokain ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 29 Ekim-4 Kasım 2025 tarihleri arasında iki farklı operasyon gerçekleştirdi.

29 Ekim'de kent merkezinde durumlarından şüphelenilen E.Y, B.Ö. ve B.Ç.'nin üzerlerinde yapılan aramada 250,61 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK 188) suçundan işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

30 Ekim'de durumlarından şüphelenilen S.A.F. ve Ş.N.'nin üzerlerinde yapılan aramada 8,14 gram kokain bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A.F. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" (TCK 191), Ş.N. hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK 188) suçlarından işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen Ş.N., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.