Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 10 ader sentetik ecza hap,14.94 gram metamfetamin maddesi ve 1 tabanca ele geçirilirken H.E., C.Y. ve T.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y. ve T.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK