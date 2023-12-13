Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Karabük'te yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve hap ele geçirilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ayrıca araç sürücüsüne uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan para cezası kesildi.

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il merkezinde faaliyetleri tespit edilen S.A., K.T. ve L.A. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 53,83 gram uyuşturucu madde, 18 adet uyuşturucu hap ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden araç sürücüsü olan S.A. hakkında uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 20 bin 970 lira para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karabük Adliye Uyuşturucu Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title