Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltında
Karabük'te yapılan jandarma operasyonunda 3 şahsın üzerinde sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edilerek serbest bırakıldı.
Karabük'te 3 şahsın üzerinde sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanma aparatı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde icra edilen faaliyette 3 şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramada 12 adet sentetik ecza hap ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK