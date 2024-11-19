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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltında

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltında
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Karabük'te yapılan jandarma operasyonunda 3 şahsın üzerinde sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edilerek serbest bırakıldı.

Karabük'te 3 şahsın üzerinde sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanma aparatı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde icra edilen faaliyette 3 şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramada 12 adet sentetik ecza hap ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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