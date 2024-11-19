Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltında

Karabük'te 3 şahsın üzerinde sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanma aparatı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde icra edilen faaliyette 3 şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramada 12 adet sentetik ecza hap ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK