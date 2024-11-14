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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda binlerce uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik polis ekipleri tarafından 13-14 Kasım tarihlerinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 724 adet uyuşturucu hap, daralı ağırlığı 50.70 gram metamfetamin, daralı ağırlığı 19.48 gram esrar maddesi ele geçirilirken R.T., İ.A., K.V. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken diğer şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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