Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürüttükleri saha çalışması çerçevesinde organize sanayi bölgesinde operasyon düzenlendi.

Durumundan şüphelenilen M.K, E.S ve A.G'nin yapılan üst aramasında; 51 adet sentetik ecza ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Göz altına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.K hakkında da 6136 SKM adli işlem yapıldı. - KARABÜK