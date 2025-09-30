Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde yapılan çalışmalar kapsamında 3 şüphelinin ikametinde ve iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 284 adet sentetik hap, 10,51 gram plaka esrar, 0,49 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 38 adet kilitli poşet, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 8 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.