Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde yapılan çalışmalar kapsamında 3 şüphelinin ikametinde ve iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 284 adet sentetik hap, 10,51 gram plaka esrar, 0,49 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 38 adet kilitli poşet, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 8 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK