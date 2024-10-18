Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Eskipazar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 49,8 gram bonzai ve 7,1 gram metamfetamin ile bir uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede yaptıkları faaliyette 3 şahsın üzerinde ve aracında yaptıkları aramada, 49,8 gram bonzai, 7,1 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK