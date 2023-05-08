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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele çerçevesinde 100. Yıl Mahallesi'nde S.O.'nun (27) evinde yapılan aramada 27,7 gram toz esrar, 1,3 gram metamfetamin, 3 adet bong uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kent meydanında ise S.S. (26) ve M.E.'nin (26) üzerinde yapılan aramada 22,4 gram metamfetamin ve 1 adet bong uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük 3. Sayfa Haberler

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