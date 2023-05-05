Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları operasyonda, faaliyetleri tespit edilen U.U., M.Ç. ve Y.C. gözaltına alındı.

Operasyonda, 39,65 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan Y.C. hakkında 6136 SKM suçundan ayrıca işlem yapılırken, zanlılar adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, "Karabük halkını, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizi uyuşturucu madde ve türevlerinin zararlarından korumak için Karabük İl Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımız hız kesmeden büyük bir dikkat, duyarlılık ve özveri ile devam edecektir" dedi. - KARABÜK