Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3,28 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3,28 Gram Bonzai Ele Geçirildi
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin üzerinde 3,28 gram sentetik kannabinoid bonzai hammaddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,28 gram sentetik kannabinoid bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük Merkez'de yürütülen çalışma kapsamında, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında adli arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 3,28 gram sentetik kannabinoid bonzai hammaddesi bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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