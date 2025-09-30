Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 224 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 224 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda, cezaevinde tutuklu bir şahsın akrabasına ait evde 224 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda 224 sentetik hap ele geçirildi.

Eskipazar ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan bir şahsın, vefat eden akrabasına ait evde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Bahse konu evde yapılan aramada 224 sentetik hap ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.