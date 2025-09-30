Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 224 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda 224 sentetik hap ele geçirildi.

Eskipazar ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan bir şahsın, vefat eden akrabasına ait evde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Bahse konu evde yapılan aramada 224 sentetik hap ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KARABÜK