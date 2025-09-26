Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Karabük'te polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1.594 adet sentetik ecza ele geçirildi. İki kişi, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklandı.

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 594 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde durumundan şüphelenilen E.Y. isimli şahıs, polis ekiplerince durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan aramada bin 594 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y., "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmaları sonucunda, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından yakalama emri bulunan F.B. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
